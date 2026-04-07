Председатель «России Православной» Иванов объяснил, что некрещеный человек может прийти в храм на Пасху

Некрещеный человек не только может, но и должен побывать на Пасхальной службе. Об этом рассказал председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT .

По его словам, двери храма открыты для всех — независимо от того, крещен человек, верит он или только ищет, сомневается или просто проявляет любопытство.

«Пасха — это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, и этот свет Христова Воскресения должен сиять для всех», — объяснил Иванов.

Он также напомнил, что раньше существовала традиция: оглашенные, то есть те, кто только готовился к крещению, присутствовали на Пасхальном богослужении.