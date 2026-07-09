Предприниматели рассказали, как промышленность сотрудничает с наукой на выставке «Иннопром-2026»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» представители бизнеса рассказали о своем опыте внедрения новейших технологий в сотрудничестве с наукой и вузами. Они поделились кейсами, которые могут служить примером для других компаний, сообщил «ФедералПресс» .

Эксперты обсудили, как превратить студенческие научные разработки в прибыльные малые технологические компании и интегрировать их в реальный сектор экономики. Ключевыми темами стали капитализация идей стартаперов и их включение в национальные проекты.

Директор по научной работе Трубной Металлургической Компании (ТМК) Игорь Пышминцев рассказал, что партнерство промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений помогает создавать уникальные отечественные продукты по запросам потребителей. Он назвал эту работу масштабной и требующей особого внимания.

«Мы работаем как с фундаментальной наукой, институтами и учреждениями Российской академии наук, так и с вузами, особенно в регионах присутствия, с которыми у нас выстроено сотрудничество по развитию инноваций и подготовке квалифицированных кадров», — сказал Пышминцев.

ТМК сотрудничает с несколькими вузами, включая Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, Волгоградский государственный технический университет, Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты. Компания также активно работает с Уральской передовой инженерной школой.

Кроме того, ТМК реализует программу научно-технического сотрудничества с крупными потребителями, которые имеют собственную научную базу. Компания также работает со стартапами. Все идеи и предложения собирает акселератор, после чего наиболее интересные из них проходят пилотное тестирование на предприятиях.