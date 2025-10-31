Предприниматель Ускова указала на способность ИИ снизить уровень коррупции в управленческом аппарате

По словам предпринимателя, внедрение искусственного интеллекта в роли объективного судьи способно сократить коррупционную составляющую.

«Потому что он не ходит налево, не бухает, у него нет второй семьи, друзей. с которыми он учился и так далее. Но там есть нюансы», — отметила эксперт.

Как пояснила Ускова, алгоритм учится на данных, предоставляемых людьми, а значит, существует риск коррупции непосредственно в процессе обучения.