Предприниматель Строжук: выбор будних дней для празднования свадьбы поможет сэкономить

Владелец свадебного агентства Виктория Строжук рассказала, как сэкономить при организации церемонии бракосочетания. Важно помнить, что стоимость праздничных услуг растет в летний период, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, выгодно проводить банкет в будние дни. С понедельника по четверг аренду многих залов предлагают со скидкой. Приятные цены предоставляют и подрядчики.
Специалист посоветовала подумать об отказе от ведущего, декораций и видеографа. Не нужно подстраиваться под общепринятые стандарты, ведь свадьба — праздник самих молодоженов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте