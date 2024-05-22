Предприниматель Строжук: выбор будних дней для празднования свадьбы поможет сэкономить

Владелец свадебного агентства Виктория Строжук рассказала, как сэкономить при организации церемонии бракосочетания. Важно помнить, что стоимость праздничных услуг растет в летний период, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, выгодно проводить банкет в будние дни. С понедельника по четверг аренду многих залов предлагают со скидкой. Приятные цены предоставляют и подрядчики.

Специалист посоветовала подумать об отказе от ведущего, декораций и видеографа. Не нужно подстраиваться под общепринятые стандарты, ведь свадьба — праздник самих молодоженов.