Предприниматель Масуров заявил, что люди все больше верят в частный космос в России

В России активно развивается частная космонавтика, и компания SR Space уже достигла значительных успехов за четыре года своего существования. Об этом «ФедералПресс» рассказал ее основатель и генеральный директор Олег Мансуров.

Компания SR Space разработала собственные платформы для спутников, успешно осуществила два ракетных запуска и провела огневые испытания своего ракетного двигателя. На это позитивное развитие влияют как государственные инициативы, так и работа институтов, которые обеспечивают финансирование и снижают нормативные и законодательные барьеры.

С 2020 года рынок частной космонавтики продолжает расти, привлекая все больше игроков и инвесторов. Это обусловлено как международной ситуацией, так и внутренними факторами. Важно понимать, что необходимость обеспечения суверенитета и наличие значительного объема частного капитала в стране также стимулируют этот процесс. Общество все больше начинает доверять частной космонавтике в России, добавил Мансуров.