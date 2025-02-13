Предприниматель Кананцева: при выходе на маркетплейсы нужна грамотная закупка

Владелица семи успешных бизнесов Марина Кананцева рассказала в эфире « Радио 7 », как грамотно организовать выход на маркетплейсы. Сегодня принцип «вложил рубль — получил 100» уже не действует, отметила эксперт.

По словам предпринимателя, в данном случае важную роль играет грамотная закупка. При выборе товара необходимо оценить конкуренцию внутри группы.

«Я за то, чтобы товар самому тебе нравился, он тебя „драйвил“ и ты кайфовал от того, что ты его продаешь. Ну и, конечно, за то, чтобы он какую-то пользу приносил этому миру», — отметила Кананцева.

Для улучшения продукта она посоветовала пообщаться с производителем. Совместными усилиями можно изменить цвет товара, добавить собственный логотип или улучшить комплектацию, добавил «ФедералПресс».