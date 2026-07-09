Праздничный вечер с награждением 17 пар прошел в День семьи, любви и верности в Петербурге
В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Там 17 семейных пар были удостоены медалей «За любовь и верность» за долгие годы совместной жизни, сообщил Piter TV.
После награждения перед зрителями выступили артисты. На сцене появились победитель конкурса «Новая волна — 2025» Alex Lim, заслуженный артист России Петр Дранга, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, а также танцевальные и цирковые коллективы.
Среди награжденных были супруги Анатолий и Надежда Гомоновы, которые прожили вместе 52 года. Надежда поделилась секретом долгого брака: нужно друг друга слышать, слушать и понимать.