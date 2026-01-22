Праздничное оформление ко дню снятия блокады охватит все 18 районов Петербурга

Санкт-Петербург готовится к празднованию 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации рассказал о планах по созданию централизованного праздничного оформления, которое охватит все 18 районов города, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Ключевые магистрали и центр Северной столицы станут основой для праздничных элементов. Дворцовая площадь, площадь Победы, площадь Восстания, а также Невский, Московский и Каменноостровский проспекты будут украшены. Центральные набережные, включая Дворцовую, Кутузова, Воскресенскую и Смольную, также не останутся без внимания. Дворцовый мост как один из символов города получит особое оформление.

Новшеством этого года станет оформление въездной зоны у аэропорта Пулково, где установят 10 флагштоков высотой 16 метров с флагами размером три на шесть метров.