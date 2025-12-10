Правозащитник Саверский указал на актуальность проблемы поддельных дипломов врачей

Вопрос фальшивых медицинских дипломов все еще остается актуальным в России, и граждане лишены возможности самостоятельно убедиться в подлинности документов об образовании медиков. Об этом заявил руководитель Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью ИА НСН .

По его словам, единственным способом удостовериться в квалификации специалиста остаются медицинская лицензия и аккредитация врача. Но проблема фальсификации образовательных документов продолжает оставаться серьезной угрозой.

Как пояснил Саверский, количество выявленных случаев использования поддельных дипломов исчисляется сотнями, причем зачастую одни и те же номера дублируются. Хотя контролирующие органы периодически фиксируют подобные нарушения, решить проблему комплексно пока не удается.