Правозащитник Павлов призвал всегда проверять заказ с маркетплейсов

Нужно всегда проверять заказы, полученные на маркетплейсах, причем прямо при получении. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Он отметил, что нужно при получении удостовериться, что товар не испорченый и целый. В противном случае доказать это будет почти невозможно.

«Здесь надо понимать, что с момента получения товара и выхода из пункта выдачи все риски, связанные с этим товаром, несет потребитель», — отметил эксперт.

Как передала «Вечерняя Москва», все пункты выдачи оснащены камерами. Если товар подменили, это нужно зафиксировать на видео.