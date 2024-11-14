Почти все скидки, а именно 90%, в период распродаж — ненастоящие. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Он предупредил, что многие продавцы действуют по известной и отработанной схеме. Они незадолго до периода распродаж завышают цены, а потом сбрасывают их до первоначальных значений.
Продавцы и маркетологи пользуются тем, что многие люди в периоды распродаж очень уязвимы и, увидев привлекательные скидки, они совершают необдуманные импульсивные покупки, причем порой по завышенной цене.
«Он говорит абсолютную ложь». На Ставрополье оправдали обвиняемого в убийстве полицейского
Более 4 тысяч самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года
Квадрокоптер с тепловизором отправили из Чехова в зону СВО
Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье
Качество содержания еще четырех дворов проверили в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте