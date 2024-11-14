Почти все скидки, а именно 90%, в период распродаж — ненастоящие. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Он предупредил, что многие продавцы действуют по известной и отработанной схеме. Они незадолго до периода распродаж завышают цены, а потом сбрасывают их до первоначальных значений.

Продавцы и маркетологи пользуются тем, что многие люди в периоды распродаж очень уязвимы и, увидев привлекательные скидки, они совершают необдуманные импульсивные покупки, причем порой по завышенной цене.