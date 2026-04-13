Правозащитник Меркачева призвала давать второй шанс подросткам, нарушившим закон впервые
Правозащитник Ева Меркачева в эфире радиостанции Sputnik высказалась в пользу предоставления второго шанса подросткам, впервые совершившим правонарушение.
Специалист отметила, что не стоит сразу ломать несовершеннолетним жизнь тюремным заключением.
Меркачева привела в пример участкового с Арбата, который рассказывал ей о своей работе с подростками, склонными к правонарушениям. Участковый объяснял, что, несмотря на возможность постановки на учет за мелкие кражи и хулиганство, он предпочитал проводить с ними разъяснительные беседы. В итоге, по словам полицейского, из этих ребят выросли успешные люди: художники, скульпторы и ученые.