Правовед Кашкаров: перспективы исков о возврате вещей из чужого владения невелики

Некоторые отказываются возвращать личные вещи экс-партнера после расставания. Если договориться мирным путем не выходит, стоит обратиться в суд, сообщил сайт « Мир 24 ».

Однако перспективы исков о возврате имущества из чужого владения не так уж велики, рассказал правовед Андрей Кашкаров. Заявителю нужны неоспоримые доказательства.

«Если условный ответчик признается, что вещи взял и они у него, но при этом не получал требования о добровольной выдаче, <…> тогда шансов вернуть вещи много», — пояснил эксперт.

А вот самостоятельно доказать факт наличия вещей у ответчика практически невозможно, отметил Кашкаров. Прокуратура не дает разрешение на соответствующие обыски.