Pravda.Ru: кошки толкают миску с водой для имитации ее движения | 360°

Общество 06 мая 2024, 11:28 Pravda.Ru: кошки толкают миску с водой для имитации ее движения

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Владельцы кошек могли наблюдать, как их питомцы активно толкают миску с водой. Чем вызвано такое поведение, объяснила Pravda.Ru.

Причина связана с предпочтением животного пить текущую воду, так как в природе вода в стоячем водоеме бывает грязной и опасной. Четвероногие друзья инстинктивно тяготеют к рекам и ручьям, поэтому пытаются имитировать движение воды самостоятельно.

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Отличным решением в данной ситуации станет покупка специального фонтана для питья, добавили «Известия».