Pravda.Ru: для длительного хранения подходят яблоки с крепкой плодоножкой

Чтобы яблоки оставались свежими и качественными до весны, необходимо обеспечить им правильное хранение. Эксперты Pravda.Ru поделились рекомендациями .

По словам специалистов, первым делом следует перебрать собранный урожай и оставить на хранение только неповрежденные плоды с сухими и крепкими плодоножками. Именно хвостики обеспечивают естественную защиту.

Важно протереть каждый плод чистой тканью, смоченной в слабом растворе пищевой соды. Мыть яблоки не рекомендуется, так как вода разрушит естественную пленку и ускорит процесс гниения, добавила радиостанция Sputnik.