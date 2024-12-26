Pravda.Ru: без СТС или ПТС ремонт машины в автосервисе невозможен

Когда автовладельцы обращаются в официальный сервисный центр для обслуживания машины, им часто требуется предоставить пакет документов. Это необходимо для подтверждения различных аспектов, связанных с автомобилем и его эксплуатацией. Эксперт Юлия Трушкова рассказала Pravda.Ru, какие именно документы нужно иметь при себе и почему они важны.

Для ремонта автомобиля в автосервисе первым делом необходимо подтвердить право владения транспортным средством. Для этого предъявляют свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС), которые удостоверяют, что обратившийся является законным владельцем автомобиля и имеет право на его обслуживание, написал сайт «Аргументы и факты».

Если автомобиль находится на гарантии, то понадобятся документы, подтверждающие выполнение условий гарантийного обслуживания. Это включает сервисную книжку и информацию о регулярных технических осмотрах, которые служат доказательствами соблюдения гарантийных обязательств.

Важным аспектом является идентификация автомобиля. VIN-код и другие уникальные характеристики позволяют точно определить модель и комплектацию машины, что критически важно для подбора нужных запчастей и методов обслуживания.