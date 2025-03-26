Pravda-nn.ru: в ННГУ Лобачевского студенты с детьми регулярно получают выплаты

В частности, в Университете Лобачевского обучаются 48 студентов с детьми, включая одного многодетного отца. Важным шагом стало открытие комнаты матери и ребенка на территории студенческого городка в общежитии № 9. Это произошло благодаря победе вуза во всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться».

Вуз также реализует программы финансовой поддержки: студенты с детьми до 10 лет получают ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, а при заключении брака — единовременную выплату 10 тысяч рублей. Беременным ученицам и тем, кто находится в декрете, два раза в семестр выплачивают по 10 тысяч рублей, при рождении ребенка — еще 10 тысяч.