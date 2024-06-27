Pravda-nn.ru: в Нижегородскую область начали приглашать айтишников из других регионов

В Нижегородскую область в связи с нехваткой IT-кадров уровня middle и senior начали приглашать специалистов из других регионов. Об этом сайту pravda-nn.ru рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Регион запустил платформу «Добро пожаловать», которая позволяет составить персональный план для переезда специалистов. На сервисе можно составить резюме и связаться с работодателем, а также найти жилье и решить вопрос с транспортом. В министерстве уточнили, что приезжий специалист может обратиться к сотрудникам сервиса в любой момент и по любому вопросу.

Сейчас в области функционирует около двух тысяч компаний, работающих в сфере IT и телекоммуникаций.

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