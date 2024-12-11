Pravda-nn.ru: тротуары с большой проходимостью при снегопаде должны убирать каждый час

Есть четкий регламент, определяющий частоту уборки тротуаров при сильном снегопаде. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

По степени проходимости тротуары делятся на три типа. Первый, где за 60 минут насчитывают до 50 пешеходов, должны убирать каждые три часа. Те, где проходимость достигает 100 человек — каждый два.

Наконец, тротуары, где раз в 60 минут проходят более сотни пешеходов должны чистить каждый час.

Снег допускается складировать на газонах при условии, что он не повредит зеленым насаждениям. Кроме того, скользкую дорогу нужно посыпать песко-соляной смесью.