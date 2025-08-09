Pravda-nn.ru: геймификация позволяет повысить вовлеченность работников

Чтобы повысить вовлеченность и продуктивность команд, компании обращаются к инновационным методам оценки персонала. Эти методы помогают выявить не только текущие результаты работы, но и потенциал сотрудников. Подробнее рассказала pravda-nn.ru.

Геймификация — внедрение игровых элементов в рабочие процессы — повышает мотивацию сотрудников и упрощает достижение целей. В программах внутреннего обучения система особенно эффективна: участники получают баллы, уровни и награды за выполнение задач и достижение KPI.

Преимущества такого подхода - повышение вовлеченности , ускорение процесса обучения, формирование прозрачной системы мотивации, снижение текучести кадров, автоматизация отслеживания прогресса.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте