Pravda-nn.ru: 9 августа нельзя выполнять тяжелую работу и ссориться с медработниками

Пантелеймон почитался как целитель, в его день знахари собирали лечебные травы. В народе праздник также называли Кочанником, так как кочаны капусты начинали завиваться. Хозяйки пекли пирожки с капустой и угощали ими детей, стариков и путников. В церкви благословляли колосья, принесенные из поля, и хранили их как оберег.

Не рекомендуется 9 августа начинать новые дела и выполнять тяжелую работу. Предки верили, что труд в этот день может привести к неприятностям, а работа в огороде — даже к пожару. Бездельничать тоже не следует, лучше заняться легким трудом. Важно не оставаться равнодушным к чужим бедам и не ссориться с медработниками, чтобы не разгневать святого.