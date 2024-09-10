PR-эксперт Скулкина: Apple играет на эмоциях потребителей при презентации новых гаджетов

Презентация iPhone 16 играет важную роль в создании ажиотажа. Apple превращает событие в настоящее шоу, которое прекрасно работает на создание образа устройства как чего-то невероятного. Об этом рассказала Life руководитель международной студии PR и брендинга Александра Скулкина.
По ее словам, компания, используя отточенные выступления и красивую графику, играет на эмоциях потребителей. Гаджет представляют как путь к лучшей жизни, пояснила специалист.
«Apple удается создать вокруг своего продукта ауру исключительности и необходимости», — отметила Скулкина.
Эксперт также напомнила, что в погоне за большими продажами Apple создает искусственный дефицит. В результате у магазинов выстраиваются огромные очереди.
Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
Шойгу рассказал об отказе Украины от прекращения ударов по объектам энергетики
Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года
«Проснулся от взрыва». Местный житель — о том, как в Новой Москве сбили БПЛА
Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября в Москве и области
Итоги выборов в Совет депутатов округа подвели в Луховицах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте