PR-эксперт Подстрешный объяснил, что новая линейка Apple призвана привлечь клиентов

Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный указал на стремление Apple заинтересовать покупателей новинками. Об этом сообщило ИА НСН .

Так он прокомментировал планы организации выпустить складной смартфон.

«Компания Apple очень любит инновации, особенно когда их уже кто-то успел опробовать и набил все возможные шишки», — отметил эксперт.

По его словам, традиционные характеристики, такие как цвет корпуса и число камер, уже не вызывают интереса. Именно поэтому планируется запуск двух моделей: Flip, сворачивающейся горизонтально, и Ultra, раскрываемой вертикально до размеров небольшого планшета.