PR-эксперт Подстрешный объяснил, что новая линейка Apple призвана привлечь клиентов
Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный указал на стремление Apple заинтересовать покупателей новинками. Об этом сообщило ИА НСН.
Так он прокомментировал планы организации выпустить складной смартфон.
«Компания Apple очень любит инновации, особенно когда их уже кто-то успел опробовать и набил все возможные шишки», — отметил эксперт.
По его словам, традиционные характеристики, такие как цвет корпуса и число камер, уже не вызывают интереса. Именно поэтому планируется запуск двух моделей: Flip, сворачивающейся горизонтально, и Ultra, раскрываемой вертикально до размеров небольшого планшета.