Пожилая москвичка попала в больницу после 10-часового «пленения» диваном

Пенсионерка из Москвы оказалась в ловушке дивана из-за мебельного механизма. Происшествие случилось в квартире на улице Дмитрия Ульянова, сообщил MK.Ru.
Известно, что 77-летняя женщина пыталась передвинуть диван для уборки, но ее рука застряла в конструкции. Устройство для хранения постельных принадлежностей захлопнулось, а телефон оказался вне зоны досягаемости.
Спас москвичу сын, который, не дозвонившись до матери, решил навестить ее. Входную дверь пришлось выломать, чтобы освободить пострадавшую. Пенсионерку срочно доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое, добавил aif.ru.
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