Пожарный эксперт Бойко: электросамокаты часто загораются из-за проблемных аккумуляторов

Пожарный эксперт Виталий Бойко рассказал, что электромобили и электросамокаты часто загораются из-за проблем с аккумуляторами. Число таких случаев невелико, но источники питания могут выйти из строя из-за перегрева или ударов, отметил он в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист посоветовал хранить заряжающиеся аккумуляторы в проветриваемых помещениях. Также он рекомендовал иметь под рукой пожарные технические средства, такие как огнетушитель и противопожарное полотно.

По словам Бойко, нельзя хранить батареи от электросамокатов и электрокаров в квартире или тамбуре, так как эти места считаются пожароопасными.