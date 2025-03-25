Пожарный эксперт Бойко: электросамокаты часто загораются из-за проблемных аккумуляторов

Пожарный эксперт Виталий Бойко рассказал, что электромобили и электросамокаты часто загораются из-за проблем с аккумуляторами. Число таких случаев невелико, но источники питания могут выйти из строя из-за перегрева или ударов, отметил он в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Специалист посоветовал хранить заряжающиеся аккумуляторы в проветриваемых помещениях. Также он рекомендовал иметь под рукой пожарные технические средства, такие как огнетушитель и противопожарное полотно.
По словам Бойко, нельзя хранить батареи от электросамокатов и электрокаров в квартире или тамбуре, так как эти места считаются пожароопасными.
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