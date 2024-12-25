«Поза эмбриона» может минимизировать травмы при аварийной посадке самолета

Пассажиры хвостовой части самолета имеют больше шансов на выживание при авиакатастрофе. Об этом рассказал Ura.ru бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Специалист посоветовал принимать так называемую «позу эмбриона» при аварийной посадке лайнера. Это поможет минимизировать вероятность получения тяжелых травм. Кроме того, нужно убрать все колюще-режущие предметы.

После остановки самолета у пассажиров есть в среднем 90 секунд, чтобы покинуть салон, прежде чем он заполнится дымом или охватится пламенем. Экипаж анализирует ситуацию и открывает только безопасные двери.

При разгерметизации салона кислородная маска выпадет автоматически. Ее нужно надеть сразу, иначе через 15–20 секунд можно потерять сознание из-за нехватки кислорода. Сначала наденьте маску на себя, а затем помогайте ребенку или другим пассажирам, резюмировал Романов.