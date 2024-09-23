Повысить штраф за езду на электросамокате вдвоем предложили в России

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров в беседе с RT предложил увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем и за езду по скоростным шоссе и магистралям.

Политик считает, что также следует штрафовать граждан, которые паркуют средства индивидуальной мобильности в аварийном или опасном месте.

В свое письме, адресованном начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаилу Черникову, он отметил, что кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения требуют актуализации дополнительных штрафов.