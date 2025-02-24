Повар Виноградов посоветовал использовать гречневую муку для блинов

С началом масленичной недели многие россияне начинают готовить традиционное угощение — блины. Однако классические рецепты на основе пшеничной муки часто оказываются чрезмерно калорийными. Повар Алексей Виноградов в беседе с радио Sputnik предложил несколько советов, как сделать блины более полезными.

Для начала, эксперт порекомендовал экспериментировать с различными видами муки. Традиционно блины готовятся из пшеничной муки, но их можно разнообразить, используя гречневую, свекольную или гороховую. Это позволит наслаждаться разными вкусовыми оттенками каждый день масленичной недели.

Чтобы снизить калорийность блюда, Виноградов советует отказаться от жирных добавок вроде сметаны или сгущенки в пользу меда или топленого масла. Диетологи тоже рекомендуют использовать низкокалорийные продукты, такие как нежирный творог, свежие ягоды и фрукты, а для несладких блинов — запеченную курицу или индейку вместо жирной ветчины.