Повар Галков: кабачки нужно хранить вдали от солнечных лучей

Некоторые сорта кабачков могут оставаться свежими до четырех месяцев при правильном хранении. Так, овощи лучше всего хранить вдали от прямых солнечных лучей, рассказал су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, кабачки нужно помещать в прохладное и проветриваемое помещение. Важно разложить овощи в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом. Стоит помнить, что ранние сорта кабачков обычно хранятся не более двух недель, сообщил сайт kp.ru.

На непригодность кабачков к употреблению укажут водянистость, появление темных пятен на кожуре и неприятный запах, отметил Галков.