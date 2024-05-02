Повар Дзаго назвал правильную опару главным секретом в приготовлении панеттоне | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:30 Повар Дзаго назвал правильную опару главным секретом в приготовлении панеттоне

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Секрет настоящего итальянского панеттоне, который похож на привычный пасхальный кулич, кроется в правильно приготовленной опаре. Об этом газете «Взгляд» рассказал член Гильдии шеф-поваров России, шеф-повар итальянского происхождения Мирко Дзаго.

По его словам, лучшие панеттоне получаются из закваски под названием левито мадре. Она хорошо поднимается, становится воздушной и легкой, в разрезе появляются огромные пузырьки. Для приготовления закваски потребуется мука с содержанием белка 13—14%, сообщил RT.

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Более легким вариантом станет приготовление панеттоне на холодной опаре бига. Она замешивается из муки, воды и живых дрожжей и созревает примерно за восемь часов, отметил Дзаго.