Повар Ангуров: имитированную икру можно приготовить дома из пяти ингредиентов

Совсем скоро наступит Масленица, и многие будут печь блины. Красная икра поможет сделать сделать угощение еще вкуснее, однако цены на натуральный продукт крайне высокие. Шеф-повар ресторана «Море» в Сочи Никита Ангуров поделился с сайтом «7Дней.ru» рецептом имитированной икры, которую легко повторить в домашних условиях.

Для этого потребуется рафинированное масло без запаха, рыбный бульон, желатин, красный или оранжевый пищевой краситель и соль по вкусу. Масло должно быть охлажденным, поэтому его можно предварительно отправить в морозилку на один час.

В 200 миллилитров готового бульона добавляем пищевой краситель и 20 граммов желатина. Бульон нужно разогреть на плите до полного растворения желатина, постоянно помешивая, но не доводя до кипения.

Затем с помощью обычного шприца следует набрать готовую жидкость и выдавливать небольшими каплями в охлажденное масло. Готовую икру процедите через мелкое сито и промойте водой. Хранить блюдо нужно в холодильнике, резюмировал Ангуров.