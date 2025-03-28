Потивопожарный режим введут в Тюменской области с 5 апреля
С 5 апреля в Тюменской области начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональное правительство.
Жителям региона запретят ходить в лес, разводить костры и сжигать мусор, сухую траву, а также запускать фейерверки.
Согласно постановлению властей, ограничения вводятся из-за повышения пожарной опасности в результате неблагоприятных климатических условий, написал RT.
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