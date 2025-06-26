Потепление вернется в Омскую область в выходные дни

Омск в ближайшие дни ожидает стабилизация погоды с повышением температуры. С 25 июня в городе установилась умеренно теплая погода, а настоящие летние температуры придут уже в выходные, написал сайт gorod55.ru .

В середине недели, 26 и 27 июня, дневная температура будет колебаться в пределах +20…+24 градусов, ночью столбик термометра опустится до +9…+12 градусов.

В выходные, 28 и 29 июня, омичи насладятся настоящей летней погодой, так как температура воздуха поднимется до +25 градусов днем, а ночью будет теплее — около +13…+14 градусов.

На следующей неделе, согласно прогнозу сервиса Ventusky, ожидается жара до +30 градусов. Пик температуры придется на среду, 2 июля, когда воздух прогреется до рекордных значений. Однако уже 3 и 4 июля температура немного снизится до +24…+26 градусов.