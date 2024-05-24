Потепление придет в Татарстан на выходных

Теплая погода ожидает жителей Татарстана на предстоящих выходных, 25 и 26 мая. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на данные синоптиков.

По прогнозам метеорологов, столбики термометров днем в субботу поднимутся до +29 градусов. В этот день осадки маловероятны, однако порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +20 градусов. Местами прогнозируются небольшие дожди с грозами.