Потепление придет в Свердловскую область с 6 сентября

Потепление придет в Свердловскую область после затяжного похолодания в предстоящую пятницу, 6 сентября. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин, сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам специалиста, потепление начнется с приближением теплого воздуха с северного и северо-западного направлений. Бабье лето задержится в регионе до середины сентября, средняя температура воздуха превысит отметку в +20 градусов.

При этом в ночь с четверга на пятницу местами по области еще возможны заморозки, отметил Пулин.

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