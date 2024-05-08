Потепление придет в российские регионы с 20 мая | 360°

Общество 08 мая 2024, 17:52 Потепление придет в российские регионы с 20 мая

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Серьезные заморозки фиксируются на территории всей России с начала мая. Потепление в регионы придет с 20 мая, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов в беседе с «Ридусом».

По прогнозам синоптика, погода выйдет на уровень тех среднесуточных температур, которые полагаются для этого времени.

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После 20 мая столбики термометров поднимутся до +20 градусов, до этого погода в России будет стабильно холодной, отметил Шувалов.