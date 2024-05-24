Потепление придет в Челябинскую область на выходных
Теплая погода после затяжного похолодания ожидает жителей Челябинской области на предстоящих выходных, 25 и 26 мая. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем в субботу столбики термометров поднимутся до +19 градусов. В воскресенье воздух прогреется до летних значений, до +24 градусов, сообщил RT.
Отмечается, что 26 мая в регионе ожидается облачная погода, местами прогнозируются небольшие дожди.
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