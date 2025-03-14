Потепление придет в Алтайский край на выходных

По данным Алтайского Гидрометцентра, на выходных 15 и 16 марта столбики термометров в регионе поднимутся до +8 градусов. Об этом написал сайт amic.ru .

В субботу температура будет от -3 до +2 градусов, а в предгорьях местами воздух прогреется до +7 градусов. В воскресенье, 16 марта, ожидается от -2 до +3 градусов, местами — до +8 градусов. Преимущественно будет без осадков, но по утрам вероятны изморозь и туман. Ветер южный, от двух до семи метров в секунду, иногда порывы составят 12 метров в секунду.

Спасатели МЧС предупреждают, что выходить на лед становится опасно.