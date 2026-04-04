Потепление до +16 градусов спрогнозировали в Марий Эл в выходные

В ближайшие выходные в Марий Эл будет сохраняться теплая и влажная погода. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

В субботу ожидается переменная облачность, днем осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

В воскресенье также прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер изменит направление на юго-восточное, оставаясь в пределах 5–10 метров в секунду. Ночью температура может опуститься до -2 градусов, а днем ожидается +11…+16 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.