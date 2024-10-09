Сегодня 12:18 Потенциал диалога коренных народов с бизнесом обсудили в Москве 0 0 0 Общество

Выпускники Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России—Школа общественной дипломатии» в рамках финального этапа обучения встретились с вице-президентом компании «Норникель» Андреем Грачевым и директором департамента федеральных и региональных программ Алексеем Пинчуком.

Участниками курса стали 17 представителей коренных народов России. В финальном этапе, который состоялся в Москве, для будущих лидеров мнений провели лекции, тематические дискуссии, деловые игры и практические занятия. Совместный образовательный проект ФАДН, МГИМО «Школа общественной дипломатии» и Благотворительного фонда поддержки КМН при поддержке «Норникеля» помогает слушателям стать лидерами среди своих народов, аккумулировать и выражать их точку зрения. «Норникель» — один из лидеров по поддержке коренных народов. В 2018 году в компании была принята и стала частью стратегии развития политика в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy). Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита прав коренных народов — важные составляющие социальной деятельности компании. Отметим, что проект обучения направлен на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях.

«Мы заинтересованы в повышении профессиональных компетенций общественных лидеров, выражающих интересы своих этносов. Поэтому компания создает условия для их развития. Мы уверены, что образовательный проект „Школа общественной дипломатии“ будет способствовать расширению диалога на международных площадках, таких как ООН, ЮНЕСКО и Арктический совет», — сказал Андрей Грачев. «Для нас диалоги с представителями крупных компаний — большая возможность. Общественная дипломатия подразумевает то, что коренные народы совершенствуют диалог с органами власти, как федеральными, так и региональными, с международными организациями, но также и с бизнесом. Поэтому нам важно обучить будущих лидеров мнений и дать им все необходимые компетенции. Школа общественной дипломатии поможет слушателям стать лидерами среди своих народов, выражать точку зрения на разных площадках, а также помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур», — подчеркнул программный директор ШОД Алексей Цыкарев. На встрече обсудили положение корпоративной политики «Норникеля», которая включает в себя применение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). В 2024 году была принята новая редакция политики, разработанная с участием независимых экспертов и в консультациях с общинами и ассоциациями коренных малочисленных народов. В документе компания учла международные стандарты, руководства ООН и передовой опыт, предусмотрела алгоритмы взаимодействия с коренными малочисленными народами в различных ситуациях, мероприятия должной осмотрительности и принцип свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС).

Участники встречи получили обратную связь, а самое главное, остались довольны общением. «У нас всю неделю проходят суперпродуктивные занятия. И до сих пор еще мы только на середине пути. Это очень полезно и, надеюсь, в дальнейшем кто-то будет достойно представлять коренные народы на международной площадке, чтобы верно, тактично и при этом обоснованно доводить до всего мирового окружения позицию коренных народов, проживающих в России. Очень интересно было послушать и перенять опыт „Норникеля“ и узнать, как можно качественно реализовать взаимодействие с коренными народами, сделать его эффективным и полезным для всех сторон», — отметил председатель ассоциации коренных малочисленных народов республики Алтай Анатолий Сумачаков. Совсем скоро определятся победители третьего проекта «Школы общественной дипломатии», а лучшие студенты получат возможность реализовать свои инициативы.