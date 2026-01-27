«Постньюс»: сбежавшие из РФ иноагенты стали массово гасить долги перед ФНС
Массовая оплата налоговых задолженностей перед ФНС иноагентами, покинувшими Россию, стала заметной тенденцией. Об этом сообщил «Постньюс».
Информацию подтверждают открытые базы данных налоговой службы, свидетельствующие о многократном увеличении количества погашений долгов.
Среди известных случаев можно выделить сокращение задолженности рэп-исполнителя Лигалайза* с 305 тысяч рублей до 235 тысяч, а также бывшего дипломата Александра Баунова**, снизившего долг с 2,7 миллиона до 970 тысяч рублей.
Предположительно, подобная активность связана с изменениями в полномочиях Федеральной налоговой службы. Начиная с ноября 2025 года налоговикам дано право самостоятельно инициировать принудительные взыскания долгов, штрафов и пени без обращения в суд.
*настоящее имя — Андрей Меньшиков, признан иностранным агентом в России.
**признан иностранным агентом в России.