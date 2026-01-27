«Постньюс»: сбежавшие из РФ иноагенты стали массово гасить долги перед ФНС

Массовая оплата налоговых задолженностей перед ФНС иноагентами, покинувшими Россию, стала заметной тенденцией. Об этом сообщил « Постньюс ».

Информацию подтверждают открытые базы данных налоговой службы, свидетельствующие о многократном увеличении количества погашений долгов.

Среди известных случаев можно выделить сокращение задолженности рэп-исполнителя Лигалайза* с 305 тысяч рублей до 235 тысяч, а также бывшего дипломата Александра Баунова**, снизившего долг с 2,7 миллиона до 970 тысяч рублей.

Предположительно, подобная активность связана с изменениями в полномочиях Федеральной налоговой службы. Начиная с ноября 2025 года налоговикам дано право самостоятельно инициировать принудительные взыскания долгов, штрафов и пени без обращения в суд.

*настоящее имя — Андрей Меньшиков, признан иностранным агентом в России.

**признан иностранным агентом в России.