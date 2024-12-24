«Постньюс» рассказал о превышении срока эксплуатации танкеров типа «Волгонефть»

Все танкеры, предназначенные для перевозки нефтепродуктов и имеющие тип «Волгонефть», превысили установленный срок максимальной эксплуатации. Об этом сообщил сайт «Постньюс» .

Производство танкеров такого типа продолжалось с 1963 по 1996 год. Таким образом, срок службы, составляющий для подобных судов 15–25 лет, истек у всех представителей данной серии, пишет издание.

Несмотря на это, 76 судов продолжают активно эксплуатироваться. Самые старые из них — «Волгонефть-53» и «Прикамье» («Волгонефть-55»), выпущенные в 1966 году, — уже почти в четыре раза превысили свой «срок годности».