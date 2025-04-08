Пост № 1 Санкт-Петербурга организует Сводный почетный караул у Вечного огня

Подготовка к 9 Мая уже началась, хотя до памятной даты остается больше месяца. Пост № 1 Санкт-Петербурга вновь организует Сводный почетный караул у Вечного огня и монумента «Мать-Родина». Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

В прошлом году штаб Поста № 1 впервые провел мероприятие в таком формате. Тогда в караул заступили 180 человек. Это было новым опытом для города и мемориала.

Начальник молодежного Поста № 1 Валерий Чащин отметил: «По прошлогодним результатам мы сделали вывод о необходимости продолжения начатого». В этом году школьники также будут нести службу 8 и 9 мая.