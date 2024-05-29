Последствия сильного ливня с ветром начали устранять в Новосибирске

Мэрия Новосибирска: мощный ветер повалил деревья и оборвал провода в городе

Фото: РИА «Новости»

Мощный ливень с ветром обрушились на Новосибирск. В городе рухнули 14 деревьев, есть обрывы проводов. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что специалисты приступили к устранению последствий непогоды.

«Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром», — передали в мэрии.

Никто из жителей не пострадал. Информация о разрушениях не поступала.

По данным синоптиков, в левобережье Новосибирска рано утром 29 мая порывы ветра составили 20 метров в секунду.

По данным портала «Метеовести», 29 мая в Новосибирске днем ожидается переменная облачность, сильный дождь и ветер. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Ночью столбики термометров опустятся до +2...+4 градусов.

Ранее жителей Краснодарского края тоже предупредили о ливнях и сильном ветре. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань, а также реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды

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