Сон остается одной из самых загадочных областей человеческого опыта. О нем существует множество мифов, которые ученые стремятся развенчать. Как сообщает журнал Popular Science , некоторые представления о сне и его влиянии на организм сильно преувеличены или вовсе неверны.

Один из распространенных мифов утверждает, что за год человек съедает во сне около пяти пауков. Однако, по данным Фонда сна, нет никаких задокументированных подтверждений подобных случаев. Пауки избегают людей, а большинство спящих держат рот закрытым. Даже во сне человек склонен чувствовать движения насекомых на теле, написали «Известия».

Также популярен миф о том, что занятия спортом перед сном нарушают процесс и затрудняют засыпание. Исследования опровергают это утверждение: физическая активность не ассоциируется с проблемами со сном, даже если упражнения выполняются незадолго до ночного отдыха.

Кроме того, нет научного подтверждения связи между способностью запоминать сновидения и качеством сна. На способность вспоминать сны влияет множество факторов, не все из которых указывают на хороший сон.