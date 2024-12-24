Попова назвала стабильной эпидемиологическую обстановку в России в конце года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru рассказала об эпидемиологической обстановке в стране в конце 2024 года.

В России наблюдается снижение уровня заболеваемости основными инфекциями, такими как острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). По ее словам, эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Если сравнивать текущую неделю с предыдущей, то уровень заболеваемости ОРВИ уменьшился на 6,9%, а по COVID-19 — на 16%, уточнила руководитель Роспотребнадзора. Однако она обратила внимание на тот факт, что в мире активно циркулируют различные штаммы гриппа. В России же еженедельная статистика заболеваемости держится на умеренном уровне — порядка 700 тысяч случаев. Для сравнения, в период пика заболевания эта цифра может возрасти до 1,5 миллионов, поэтому нынешние данные свидетельствуют о стабильности обстановки.