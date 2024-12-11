Полковник полиции Романенко посоветовал использовать технические средства охраны для защиты жилья от воров

Установка технических средств охраны — самый надежный способ защитить свое жилье от налета злоумышленников. Однако существуют и более простые варианты для предотвращения ограбления дома. О них рассказал начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко в беседе с ИА НСН .

Офицер посоветовал при длительном отъезде из дома убирать газеты из почтового ящика, чтобы создать видимость того, что в квартире кто-то живет. Также можно оставлять свет в одном из помещений, плотно закрывать шторы и окна.

Лучше всего на время отсутствия жильцов попросить кого-то из родственников присматривать за квартирой и совершать регулярные проверки, добавил Романенко.