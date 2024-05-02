Полиция Курганской области применила оружие для остановки нетрезвого водителя ВАЗ-2105 | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:27 Полиция Курганской области применила оружие для остановки нетрезвого водителя ВАЗ-2105

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В Курганской области правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя ВАЗ-2105. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Случай произошел накануне в Петуховском округе. Водитель отказался останавливаться по требованию сотрудников Госавтоинспекции и прибавил скорость. Позже мужчине все же пришлось нажать на педаль тормоза, когда полицейские выстрелили по колесам.

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На нарушителя ПДД составили административный протокол.