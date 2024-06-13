Полицейские оштрафовали 95 самокатчиков за нарушение ПДД в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции с 7 по 9 июня провели рейды на улицах Нижегородской области. Они оштрафовали 95 нарушителей за рулем самокатов за несоблюдение ПДД, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По данным ведомства, размер штрафов составляет от 800 рублей до 1500 рублей.

Отмечается, что сейчас полный запрет на движение электросамокатов действует в четырех местах города — в  Нижегородском кремле, парке «Швейцария», парке имени 1 Мая и парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

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