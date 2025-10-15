Полицейские могут получить электросамокаты для контроля порядка в России

В Министерстве внутренних дел России обсуждают идею оснащения полицейских электросамокатами для борьбы с нарушителями на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Это предложение было выдвинуто с учетом региональных особенностей. Ответ МВД на обращение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника опубликован в RT .

«Главком на постоянной основе реализуются мероприятия по совершенствованию обеспечения служебной деятельности подразделений полиции по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах альтернативными патрульными средствами, в том числе средствами индивидуальной мобильности (электросамокатами)», — отмечается в ответе ведомства.

Электросамокаты уже применяются в некоторых регионах. Например, сотрудники отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» используют их для патрулирования объектов олимпийского наследия и мест массового отдыха граждан. Аналогично поступают сотрудники УМВД России по Биробиджану при патрулировании городских зон отдыха.